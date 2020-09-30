Tânăr din Tunisia dispărut de 4 zile. Poliția cere ajutorul poliției
La data de 29 septembrie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 4 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi de o tânără cu privire la faptul că fratele său, DAKHLI HICHEM cetăţean tunisian, în vârstă de 25 de ani, cu reşedinţa în municipiul Iaşi, de aproximativ 4 zile nu mai raspunde la telefon/mesaje.
Semnalmentele tânărului: 1,80 metri înalţime, 75 kilograme, ten deschis, faţă ovală, ochi negri, păr brunet, tuns scurt.
Nu se cunosc elementele de vestimentaţie.
Persoanele care deţin informaţii care pot conduce la găsirea tânărului sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.
Sursa: Realitatea de Iasi
Citește și:
- 12:37 - Val de proteste la poarta lui Bolojan în perioada următoare
- 12:18 - Explozia prețurilor la carburanți. Guvernul declară situație de criză pe piața țițeiului şi a produselor petroliere
- 09:00 - Escrocherie cu numărul de telefon al purtătorului de cuvânt al Poliției Române!
- 08:56 - Întreținerea plătită în rate în orașul lui Ilie Bolojan. Pensionarii îndură foamea și boala pentru a-și plăti facturile
