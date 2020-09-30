Tânăr din Tunisia dispărut de 4 zile. Poliția cere ajutorul poliției

Articol scris de Scris de Monica Ghinet

La data de 29 septembrie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 4 Poliţie Iaşi au fost sesizaţi de o tânără cu privire la faptul că fratele său, DAKHLI HICHEM cetăţean tunisian, în vârstă de 25 de ani, cu reşedinţa în municipiul Iaşi, de aproximativ 4 zile nu mai raspunde la telefon/mesaje. Semnalmentele tânărului: 1,80 metri înalţime, 75 kilograme, ten deschis, faţă ovală, ochi negri, păr brunet, tuns scurt. Nu se cunosc elementele de vestimentaţie. Persoanele care deţin informaţii care pot conduce la găsirea tânărului sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgenţă 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie. Sursa: Realitatea de Iasi

