Un obiect exploziv din Al Doilea Război Mondial a explodat la un foc de tabără, în Austria: cinci copii răniți

Cinci copii, cu vârste între 10 și 14 ani, au fost răniți sâmbătă seara în nordul Austriei, după ce un obiect de tip „ relicvă de război” aflat sub un foc de tabără a explodat, au anunțat autoritățile, citate de presa internațională.

Incidentul s-a produs în zona localității St. Oswald bei Freistadt, din landul australian Upper, într-o zonă frecvent utilizată de grupuri de tineri pentru campare organizată, relatează Reuters .

Potrivit poliției, copiii se aflau într-un grup venit din aceeași regiune, când explozia s-a produs în timpului focului de tabără. În urma deflagrației, autoritățile au verificat zona și au descoperit un al doilea obiect similar, conținând explozibili, descris și acesta ca fiind o „rămășiță de război”. La fața locului a intervenit o echipă de genişti pentru neutralizarea pericolului.

Toți cei cinci copii au fost transportați la un spital pediatric din orașul Linz, însă gravitatea rănilor nu a fost comunicată până la ora transmiterii acestei știri.

Poliția a precizat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cum au ajuns aceste muniții neexplodate în zona de campare. Astfel de descoperiri sunt încă posibile în Austria, în special în timpul lucrărilor de excavare, însă incidentele de acest tip sunt considerate rare, mai arată sursa citată.