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Sport· 1 min citire
Cel mai mare site din Azerbaidjan îl îngroapă pe Reghecampf când cerneala de pe contract nu este încă uscată! Ce au scos la lumină jurnaliștii azeri
Cel mai mare site din Azerbaidjan îl îngroapă pe Reghecampf când cerneala de pe contract nu este încă uscată! Ce au scos la lumină jurnaliștii azeri
De câteva zile, lumea vuiește, după ce Laurențiu Reghecampf a plecat în Azerbaidjan și a semnat cu Neftchi Baku, având funcția de antrenor principal. Să ne bucurăm sau să lăcrimăm, căci din speranța antrenoratului românesc, ”Reghe”, a ajuns o umbră care trăiește din amintiri?
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