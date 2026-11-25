Edi Iordănescu pleacă în Anglia să semneze cu Watford!
Edi Iordănescu / Profimedia
Edi Iordănescu pleacă în Anglia pentru a semna cu Watford. Vezi ce salariu va avea, cât durează contractul și ce obiectiv are în Championship.
Edi Iordănescu este foarte aproape de o nouă provocare importantă în cariera de antrenor. Fostul selecționer al României a ajuns la un acord cu Watford, formație din Championship, liga a doua a fotbalului englez, și a plecat miercuri, 25 noiembrie 2026, în Anglia pentru a semna contractul.
Numirea tehnicianului român reprezintă un moment de referință pentru fotbalul românesc. Dacă înțelegerea va fi oficializată, Edi Iordănescu va deveni primul antrenor român care va conduce o echipă din primele patru divizii profesioniste ale fotbalului englez.
Edi Iordănescu a ajuns la un acord cu Watford. Negocierile au fost deblocate
Discuțiile dintre Edi Iordănescu și conducerea clubului englez au întâmpinat dificultăți la începutul săptămânii, după ce cele două părți nu au reușit să ajungă la un consens în privința unor clauze contractuale.
Deși deplasarea tehnicianului în Anglia era programată inițial pentru marți, plecarea a fost amânată în urma blocajului apărut la negocieri.
Ulterior, reprezentanții antrenorului și oficialii lui Watford au reușit să rezolve divergențele, iar acordul a fost finalizat. Potrivit informațiilor publicate de presa sportivă, Edi Iordănescu a plecat miercuri dimineață spre Anglia pentru a parafa înțelegerea.
Fostul selecționer al României ar urma să preia echipa după despărțirea acesteia de italianul Alessio Dionisi, demis în urma rezultatelor nesatisfăcătoare din acest sezon.
Ce salariu va avea Edi Iordănescu la Watford
Potrivit informațiilor publicate de ProSport, contractul lui Edi Iordănescu cu Watford va fi valabil până la finalul sezonului 2026-2027.
Tehnicianul român ar urma să încaseze aproximativ 50.000 de euro pe lună, la care se vor adăuga bonusuri de performanță. Obiectivul principal al colaborării este menținerea echipei în Championship și evitarea retrogradării.
Din vara anului 2027, în funcție de rezultatele obținute, conducerea clubului și antrenorul român ar urma să discute despre continuarea colaborării și stabilirea unor noi obiective.
Edi Iordănescu va veni la Watford și cu trei colaboratori în staff-ul tehnic, specializați în activități de analiză și antrenorat secund.
Watford traversează un sezon dificil în liga a doua din Anglia
Noua echipă a lui Edi Iordănescu se află într-o situație complicată în Championship. După 16 etape disputate, Watford ocupă locul 21 în clasament, cu 15 puncte acumulate, fiind foarte aproape de zona retrogradării.
Clubul a decis să se despartă de Alessio Dionisi după înfrângerea categorică, scor 0-4, suferită în fața formației Sheffield United.
Watford este una dintre echipele cu tradiție din fotbalul englez. Clubul a evoluat inclusiv în Premier League, iar în prezent încearcă să revină în primul eșalon.
Formația este patronată de familia italiană Pozzo, care deține și clubul Udinese, din Serie A.
Lotul echipei este evaluat la aproximativ 97,5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt, iar printre jucătorii cunoscuți din actuala echipă se numără Eduardo Bove, Myron Boadu și Krepin Diatta.
Edi Iordănescu ar putea debuta la Watford chiar împotriva lui Blackburn
Calendarul competițional îi pregătește tehnicianului român un posibil debut rapid pe banca noii formații.
Watford urmează să întâlnească Blackburn Rovers miercuri, 25 noiembrie, de la ora 21:45, într-o partidă din Championship.
Rămâne de văzut dacă formalitățile contractuale și cele administrative vor permite ca Edi Iordănescu să conducă echipa încă de la această confruntare.
Pentru antrenorul român, o eventuală preluare a echipei în această etapă a sezonului ar însemna o misiune dificilă: redresarea rezultatelor și îndepărtarea lui Watford de zona periculoasă a clasamentului.
De la EURO 2024 la fotbalul englez. Parcursul lui Edi Iordănescu
În vârstă de 48 de ani, Edi Iordănescu este unul dintre antrenorii români care au reușit să obțină rezultate importante în ultimii ani.
Cea mai importantă performanță a sa a fost calificarea naționalei României la EURO 2024, după o campanie preliminară în care tricolorii nu au pierdut niciun meci.
La turneul final din Germania, România a câștigat grupa E, din care au mai făcut parte Belgia, Slovacia și Ucraina, și a ajuns în optimile de finală. Parcursul echipei naționale s-a încheiat după înfrângerea cu Olanda, scor 0-3.
După despărțirea de echipa națională, Iordănescu a pregătit formația poloneză Legia Varșovia, de care s-a separat în octombrie 2025.
De-a lungul carierei, tehnicianul a mai antrenat echipe precum CFR Cluj, FCSB, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș și Pandurii Târgu Jiu.
Acum, fostul selecționer este în fața unei provocări importante: să confirme în fotbalul englez și să o ajute pe Watford să își păstreze locul în Championship.
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