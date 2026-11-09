Futsal: Victorie la limită pentru România, 2-1 cu Danemarca, în preliminariile CM 2028

Golurile tricolorilor au fost înscrise de Andrei Crăciun (07'38'') și Ionuț-Alberto Marin (09'11''), în timp ce pentru oaspeți a punctat Zakaria El-Ouaz (38'15'').
Naționala de futsal a României a învins formația Danemarcei cu scorul de 2-1 (2-0), duminică seara, în Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe, în Grupa a 7-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2028.
Golurile tricolorilor au fost înscrise de Andrei Crăciun (07'38'') și Ionuț-Alberto Marin (09'11''), în timp ce pentru oaspeți a punctat Zakaria El-Ouaz (38'15'').
România a avut și o bară, prin Istvan Hadnagy (07'33'').
Selecționerul Endre Kacso a început cu următorul ''cinci'': Petrișor Toniță - Richard Iszlai, Tamas Miklos, Szilard Kanyo, Istvan Hadnagy.
Rezerve au fost Marian Mihalache - Darius Nastai, Mihai Topală, Botond Veress, Andrei Crăciun, Patrick Cherteș, Norbert Barbocz, Ionuț-Alberto Marin, Mihnea Toader.
Portugalia ocupă primul loc, cu 6 puncte, urmată de România, 3 puncte, Danemarca, 0 puncte. Câștigătoarea grupei se va califica în turul de elită al preliminariilor, în timp ce ocupanta locului secund va mai avea o șansă de a continua lupta pentru un loc la Cupa Mondială printr-un play-off. La FIFA Futsal World Cup 2028, Europa are doar șapte bilete disponibile.
România va juca următorul meci pe 28 februarie, în deplasare, cu Danemarca.
AGERPRES