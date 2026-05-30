George Simion și omul lui Trump, împreună la Cluj. Anunțul momentului

Un atac cu dronă în România, un atac care nu țintea România, Galațiul, ci țintea o civilizație antică, o civilizație antică unde atât români, cât și ucraineni trăiesc în pace, iar acum nu se mai pot bucura de pace în ultimii patru ani. Avem cetățeni români, acolo avem cetățeni europeni care au fost atacați de același virus care atacă peste tot, unde vedem totalitarism și dictatori. Un alt motiv pentru care ne-am reunit astăzi aici, în inima Europei și a României, este să apărăm lumea liberă, iar lumea liberă este compusă de-a lungul continentului nostru.

Aș vrea să mulțumesc secretarului nostru general, Antonio Giordane din Italia. Și să vă mulțumesc tuturor, dragi prieteni, care ieri ne-ați transmis gândurile voastre, salutările voastre și mesaje pentru ce s-a întâmplat ieri dimineață.

Dragi prieteni din Europa și din Statele Unite, bine ați venit într-o regiune a Europei care încă mai crede că țările contează, că democrația încă mai contează și că identitatea contează. O Europă care încă mai crede - noi liderii politici ar trebui să răspundem în primul rând propriilor noștri cetățeni și nu unor structuri birocratice îndepărtate. Acesta este motivul pentru care suntem astăzi aici.

Noi ca gazde, ca conservatori europeni și reformatori ne am dorit să vă salutăm și să vă spunem bun venit în orașul Cluj-Napoca, un oraș al României și al Europei, plin de cultură, plin de istorie. Și ne bucurăm să fim cunoscuți în Europa și în lume.

Doamnelor și domnilor, e o onoare să mă aflu aici, alături de voi, în Romania astăzi. Această săptămână a fost prima dată pentru mine în România. Am venit aici cu propriile mele așteptări. Toate au fost nu doar îndeplinite, ci chiar depășite.

Mi s-a spus că mâncarea de aici este bună și am descoperit că este excelentă. Mi s-a spus că femeile de aici sunt frumoase și am descoperit că sunt absolut frumoase. Fiind singura țară din această parte a Europei în care se vorbește o limbă română, mi s-a părut că auzind româna, auzeam limba iubirii.

Aș spune de asemenea că în mod normal mă concentrez doar pe entuziasmul meu pentru turismul american, dar astăzi atâta ca turist, cât și ca vizitator aici în țara voastră, mă simt extrem de încărcat. De aceea vreau să invit orice persoană din această cameră să vină alături de mine în Statele Unite, preferat în această vară. Este sezonul sezonul turismului american este de 365 de zile pe an, dar vara aceasta vom merge la maximum în pe 4 iulie este a 250 a aniversare a independenței și vom face cea mai mare petrecere pe care lumea a văzut-o vreodată. Ascultați-mă pe mine: nu ați vrea să ratați asta!