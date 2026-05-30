Nick Adams, trimisul lui Donald Trump, l-a lăudat pe George Simion la Forumul Economic European de la Cluj

Nick Adams, trimisul lui Donald Trump, l-a lăudat pe George Simion în fața publicului prezent la Forumul Economic European de la Cluj. Mai mult, acesta a spus că este foarte încântat să se afle acum în România.

"Așa cum a punctat si George foarte bine, sunt inauguratorul Ministerului de Turism al Statelor Unite ale Americii. Sunt foarte onorat să avem acest rol și sunt foarte încântat de acest rol. Și sunt și mai încântat să fiu chiar aici, în România.

Domnul George Simion este un om foarte respectat din Statele Unite ale Americii. L-am cunoscut acum 24 de ore, poate chiar mai puțin. Am multe așteptări venind aici, dar vă pot asigura că în fiecare aspect, acest om mi-a depășit așteptările. În primul rând, vorbește mai bine decât mine. În al doilea rând, e foarte educat și am fost cu adevărat uluit", a transmis trimisul lui Trump.