Înfrângere amară la Mediaș. Poli Iași a condus cu 2-0

Formația Politehnica Iași a fost învinsă astăzi, în deplasare, scor 2-3 (0-0), de Gaz Metan Mediaș, după ce în minutul 52 elevii lui Mihai Teja conduceau cu 2-0.

Prima repriză este echilibrată, cu un plus pentru gazde, care reușesc să introducă mingea în poartă în minutul 21, prin Fofana.De la vestiare au ieșit parcă alte echipe, ambele prestând un fotbal bun, cu mult peste nivelul actual al Ligii I. În minutul 49, ieșenii deschid scorul. Bălan reia din prima, de la 10 m, peste portarul Pleșca, din centrarea lui Breeveld. Gazdele nu-și revin și același Bălan transfomă penalty-ul dictat după ce Platini este faultat în careu de Pleșca.După înscrierea celor două goluri, ieșenii se retrag inexplicabil, la fel ca în meciul de etapa trecută, când au avut 2-0 cu Chindia și au făcut până la urmă egal.De această dată, însă ieșenii încasează trei goluri, în 15 minute. Mai întâi, în minutul 58, Constantin transformă lovitura de la 11 metri dictată la un fault în careu asupra lui Dumitru. În minutul 67, Chamed execută perfect o lovitură liberă, din marginea careului și restabilește egalitatea. Lovitura de grație este dată de Buș, în minutul 73, cu șut de la 16 m, deviat de Rusu în proprie poartă.Finalul de meci este pe contre și ambele echipe își trec în cont ocazii mari de a marca, însă scorul final rămâne 3-2 pentru Gaz Metan și ieșenii suferă prima înfrângere în actuala ediție de campionat.