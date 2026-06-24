Kader Keita, acuzat de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Fotbalistul a fost trimis în judecată

Publicat 24 iun. 2026, 14:02 Actualizat 24 iun. 2026, 14:03 Sursă realitatea.net

Fotbalistul ivorian Kader Keita a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 (PJS2) pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, după ce a lovit cu mașina o femeie care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni și a părăsit locul faptei.

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