Moartea lui Gabi Mureșan intră în atenția anchetatorilor. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat, joi, deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul fotbalist Gabi Mureșan.
'La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22:50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață. La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureș. În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia', a informat, joi, IPJ Mureș.
Anunțul Primăriei Comunei Apold
Anunțul decesului primarului a fost făcut, joi dimineață, de către reprezentanții administrației publice locale din Apold, pe pagina de Facebook a instituției.
'Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit (...)', a anunțat Primăria Apold.
Anunțul ISU Mureș
În urmă cu o seară, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 'Horea' al județului Mureș a anunțat că pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.
În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș.
Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenție au predat-o ambulanței SMURD.
Gabriel Stelian Mureșan era născut în 13 februarie 1982, la Sighișoara, iar ca fotbalist a jucat pe post de mijlocaș defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureș și Gloria Bistrița și a avut nouă selecții în echipa națională a României.