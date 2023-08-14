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Sport· 1 min citire
Rapid – Petrolul 0-2! Meci incredibil în Giulești!
Rapid – Petrolul 0-2! Meci incredibil în Giulești!
Meciul a fost decis de două autogoluri ale rapidiştilor
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