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Selecționerul Montella, după eliminarea Turciei de la Mondial: „Nu îmi dau demisia”

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei / Profimedia

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei / Profimedia

Scris deStoica Marian
Publicat25 iun. 2026, 10:46
Sursărealitatea.net

Selecționerul naționalei Turciei, Vincenzo Montella, a respins categoric orice speculații privind demisia sa, după ce naționala sa a fost eliminată din Grupa D a Cupei Mondiale 2026. Tehnicianul a transmis un mesaj ferm joi, în conferința de presă premergătoare ultimului meci al grupei, contra Statelor Unite ale Americii.

„Nu îmi dau demisia și nu renunț. Mai am dorință, energie, entuziasm și o armură și mai puternică. Dacă cineva din exterior vrea să plec, va trebui să se resemneze: acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Montella.

Montella nu demisionează

Selecționerul a luat atitudine și față de criticile dure îndreptate împotriva jucătorilor în ultimele zile, cerând mai mult respect pentru aceștia.

„Sunt mândria și copiii unei țări. Trebuie apărați și criticați atunci când este necesar, dar niciodată la nivel personal și cu tonuri jignitoare", a subliniat italianul.

„Am expediat 61 de șuturi în două meciuri”

Deși recunoaște că eficiența ofensivă a lăsat de dorit, Montella a invocat statisticile drept argument în apărarea prestației echipei. „Am expediat 61 de șuturi în două meciuri și am fost atât de aproape. Dacă ar fi intrat măcar unul, am fi spus cu totul altceva", a explicat tehnicianul, menționând totodată problemele fizice cu care s-au confruntat jucători-cheie precum Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu și Arda Guler.

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