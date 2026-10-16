Siegfried Mureșan compară nominalizările PSD cu propunerile PNL pentru Guvernul Niculescu

Publicat 16 oct. 2026, 11:42 Sursă Realitatea.net

Siegfried Mureșan a reacționat la lista miniștrilor PSD din Guvernul Niculescu, afirmând că echipa PNL era mai pregătită pentru reforme și invocând necesitatea câștigării alegerilor pentru o schimbare reală.

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