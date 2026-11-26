Inter Milano și Liverpool, victorii în Liga Campionilor! PSG, doar egal cu Roma, Bayern, învinsă
Inter Milano, victorie în Liga Campionilor - Foto: Claudia Greco/REUTERS
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a învins Stuttgart cu 2-0 în Champions League. Liverpool a câștigat cu 3-0, PSG a remizat cu Roma, iar Bayern a pierdut.
Victorie importantă pentru Inter Milano, formația pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, în etapa a cincea a Ligii Campionilor. Italienii au trecut cu 2-0 de VfB Stuttgart, în timp ce Liverpool a obținut un succes categoric în deplasare, 3-0 cu Club Brugge. În aceeași rundă, Paris Saint-Germain a remizat pe teren propriu cu AS Roma, scor 2-2, iar Bayern Munchen a suferit o înfrângere surprinzătoare în fața lui Lille, scor 1-2.
Cristi Chivu obține o nouă victorie cu Inter Milano în Champions League
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, continuă parcursul european cu o victorie în fața formației germane VfB Stuttgart. Italienii s-au impus cu 2-0, după o partidă în care golurile au venit în repriza secundă.
Petar Sucic a deschis scorul în minutul 57, dintr-o lovitură de la 11 metri, iar Lautaro Martinez a stabilit rezultatul final în minutul 74.
Inter a mai avut o ocazie importantă în prima repriză, când Niccolo Barella a trimis mingea în bară, în minutul 43.
Succesul reprezintă a treia victorie obținută de formația lui Cristian Chivu în actuala ediție a Ligii Campionilor. După cinci etape, Inter ocupă locul 12 în clasamentul competiției, cu 9 puncte.
Liverpool câștigă categoric în deplasare cu Club Brugge
Liverpool a obținut o victorie clară în deplasarea din Belgia, unde a învins Club Brugge cu scorul de 3-0.
Alexander Isak a deschis scorul în minutul 13, iar finalul partidei a aparținut tot englezilor. Florian Wirtz a majorat avantajul în minutul 79, iar Isak a reușit dubla în minutul 83.
Cu acest succes, Liverpool ajunge la 12 puncte după primele cinci meciuri și se menține în lupta pentru calificarea directă în optimile de finală.
PSG, ținută în șah de AS Roma. Campioana Europei pierde primele puncte
Paris Saint-Germain nu a reușit să continue seria victoriilor din Liga Campionilor și a încheiat la egalitate, scor 2-2, confruntarea de pe teren propriu cu AS Roma.
Italienii au început mai bine partida și au deschis scorul în minutul 5, prin Mario Hermoso. PSG a restabilit egalitatea în minutul 31, prin Ilia Zabarnîi.
În repriza secundă, Ousmane Dembele a transformat un penalty în minutul 62 și a adus echipa pariziană în avantaj. Roma nu a renunțat însă la luptă, iar Donyell Malen a egalat în minutul 78, tot dintr-o lovitură de la 11 metri.
Remiza întrerupe seria de victorii a formației franceze în actuala competiție. PSG acumulează 13 puncte și ocupă locul al doilea în clasament, în spatele lui Real Madrid.
Bayern Munchen, învinsă surprinzător de Lille
Una dintre surprizele etapei a fost înfrângerea suferită de Bayern Munchen în deplasarea de la Lille. Formația germană a pierdut cu 1-2, deși a început bine partida.
Dayot Upamecano a deschis scorul în minutul 15, însă francezii au revenit în repriza secundă. Ayase Ueda a egalat în minutul 62, iar un autogol al lui Aleksandar Pavlovic, în minutul 65, a adus victoria echipei Lille.
Pentru formația franceză este primul succes din actuala ediție a Ligii Campionilor.
Bayern rămâne cu 8 puncte după cinci partide și ocupă poziția a 15-a în clasament.
Rezultatele complete ale etapei a cincea din Liga Campionilor
Meciurile disputate în etapa a cincea au oferit mai multe rezultate interesante, inclusiv victorii importante pentru Barcelona și Atletico Madrid.
Rezultatele partidelor de miercuri:
Sabah FK – FC Barcelona 1-4
Slavia Praga – Villarreal 0-1
Atletico Madrid – Viking Stavanger 2-0
Club Brugge – Liverpool 0-3
Inter Milano – VfB Stuttgart 2-0
Lille – Bayern Munchen 2-1
Paris Saint-Germain – AS Roma 2-2
Șahtior Donețk – Fenerbahce 0-1
Sporting Lisabona – Manchester United 2-2
Real Madrid conduce clasamentul Ligii Campionilor
După disputarea primelor cinci etape din faza ligii, Real Madrid ocupă primul loc, cu maximum de puncte: 15.
Paris Saint-Germain se află pe poziția secundă, cu 13 puncte, în timp ce Como, FC Barcelona, Liverpool și Betis Sevilla au câte 12 puncte.
Inter Milano, formația pregătită de Cristian Chivu, ocupă locul 12, cu 9 puncte, iar Bayern Munchen se află pe poziția a 15-a, cu 8 puncte.
Primele opt echipe din clasament se califică direct în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru accederea în faza următoare a competiției.
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