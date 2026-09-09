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Șumudică mai pregătește mutări în Gruia. Încă două transferuri pentru noul obiectiv al celor de la CFR Cluj

Marius Șumudică

Marius Șumudică

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 9 sept. 2026, 13:20

După o campanie masivă pe piața transferurilor, tehnicianul ardelenilor anunță că echipa țintește cu forțe proaspete calificarea în play-off.

CFR Cluj traversează o perioadă de schimbări radicale sub comanda lui Marius Șumudică. Imediat după ce interdicția la transferuri a fost ridicată, formația din Gruia a fost extrem de activă, reușind să legitimeze nu mai puțin de zece jucători noi.

Printre aceștia se numără fotbaliști cu experiență, precum Bilel Omrani, Adi Nalic, Sergiu Buș și Cristian Perea. Momentan, ardelenii ocupă locul nouă în campionat, cu doar zece puncte strânse în primele șapte etape disputate.

Reconstrucție masivă și speranțe noi

Cu toate că omogenizarea unei echipe schimbate complet reprezintă o misiune destul de dificilă, antrenorul privește cu mult optimism viitorul. Marius Șumudică a dezvăluit recent că echipa se află în negocieri avansate cu încă doi fotbaliști importanți, care ar urma să vină liberi de contract.

Tehnicianul consideră că, odată cu parafarea acestor două mutări finale, CFR va avea forța necesară pentru a-și atinge scopul propus.

„Dacă vom reuși să-i aducem și pe ceilalți doi, pot spune că ne depunem candidatura la calificarea în play-off”, a explicat antrenorul. Astfel, deși are un lot mult schimbat și destul de greu de asamblat, Șumudică anunță clar noul obiectiv al clujenilor: clasarea în primele șase locuri.

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