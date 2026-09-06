Anca Alexandrecu: Schimbarea este de neoprit în Germania. Sunt convinsă că Mertz și Ursula vor avea coșmaruri la noapte

Bine v-am regăsit la "Culisele statului paralel". Nu e o întâmplare că am invitat astăzi trei lideri AUR aici în platou. Are legătură cu ceea ce se întâmplă de ceva vreme în Europa și iată că în această seară, probabil că până la sfârșitul zilei, vom sărbători cu toții schimbarea care nu mai poate fi oprită în Europa.
Sunt convinsă că Mertz și Ursula vor avea coșmaruri în această noapte. De altfel, ne așteptam să se întâmple lucrul acesta. M-am uitat un pic și v-am pregătit și dumneavoastră în această seară să vedem cine este cel propus de AFD ca prim-ministru în landul Saxonia. Care este trecutul lui și ce promite. Foarte, foarte multe asemănări cu ceea ce promit și-și doresc suveraniștii aici la București.
Iată că în Italia Meloni sărbătorește cel mai lung mandat de prim-ministru. Este și prima prim-ministru femeie, dar și cel mai longeziv prim-ministru. Deși unii vin și spun, dom'le, sigur, Meloni nu prea mai este suveranistă, că a mers cumva către zona de mișloc, de echilibru și că nu s-a ținut de promisiuni. Totuși, Meloni este în continuare un exemplu, cel puțin pentru mine, de urmat. O femeie care a știut când să se poziționeze împotriva lui Trump, împotriva celor de la Bruxelles, în interesul Italiei și al italienilor. Sigur că există și modelul polonez care trebuie urmat.
Acum urmează Germania. Schimbarea este de neoprit. Pentru că mă uitam astăzi, de exemplu, numai gigantul Volkswagen urmează să concedeze peste 100 de mii de angajați.
Sigur că noi prin deciziile de la București, adică prin deciziile useriștilor globaliști Bolojan, Miruță și Gașca Veselă de la București, ținem în viață gigantul Rheinmetall. Sper însă că mâine la CSAT, Nicușor Dan va reevalua miliardele pe care le-am băgat în buzunarul celor de la Rheinmetall, pe care chiar guvernul german I-a pedepsit pentru faptul că n-au lucrat la timp ceea ce aveau conform contractului. Înțeleg că noi dăm niște miliarde înainte și cine știe când vom primi, dacă vom primi ceva. V-a urmat probabil și Franța. Nu e niciun dubiu. Ce se întâmplă însă în România? Când vor veni suveraniștii la putere în România? Mă întreabă în fiecare zi tot mai mulți oameni cu care mă întâlnesc.
Mulți și-au pierdut răbdarea. Nu mai au încredere în nimeni și în nimic. Sunt dezamăgiți. Unii în continuare mă fac trădătoare, alții vin și-mi spun, ați avut dreptate, doamne Alexandrescu. A fost exact cum ați spus și, din păcate, o să fie în continuare, dacă nu se schimbă unele abordări. Ce este interesul astăzi al celor mai mulți români? Să aibă un guvern cu puteri de pline, să fie reprezentați așa cum merită, să primească drepturile care le-au fost luate înapoi, desigur. Într-un timp, nu știm cât va dura, pentru că nu se așteaptă nimeni ca peste noapte situația economică să se schimbe. Evident că dezastrul pe care îl lasă lum în urmă guvernul Bolojan, care încă este la putere,
Este absolut îngrozitor. Și toate cifrele și toți analiștii economici arată acest lucru în fiecare zi. Nu mai există niciun dubiu. România merge într-o direcție greșită. Aproape 80% dintre români spun asta. Cu puțin timp înainte să intru în direct, îmi scria cineva din București, mâine va începe școala în București și este un dezastru. Tot Bucureștiul este un șantier.
Toate șantierile sunt deschise, școlile sunt haotice, apă caldă nu este. Scăpați-ne de Ciucu. Apropo de domnul Ciucu. Mi-a joptit o păsărică că domnul Ciucu n-are nicio șansă să scape din dosarul Denis Odeta. Înțeleg că domnia s-a gândit că dacă șterge mesajele din telefon și colaboratoarea sa, doamna Andreea, de care nu poate să treacă nimeni, dacă șterg acele mesaje din telefon, vor scăpa. Numai că ceilalți cu care au corespondat au păstrat mesajele. Sunt dovezi foarte clare că Ciprian Ciucu a câștigat alegerile cu bani din mită. Sunt mărturii ale celor care au primit o parte din banii pe care i-a cerut domnul Ciucu pentru a da niște autorizații. Și acum știți, domnul Ciucu, după ce a ajuns primar, după ce le-a luat banii, vreo 200.000 de euro, le-a spus nu mai pot să vă dau autorizație pentru că eu acum sunt primar general. Numai că lucrurile s-au complicat. Pe înregistrări, într-un alt dosar, că vedeți Dumnezeu lucrează.
Și domnul Ciucu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe domnul care este interimar la sectorul 6 și a cerut să le dea autorizații. Așa că sunt probe, așa că domnul Ciucu ar trebui foarte curând să plece de la primăria capitalei și să lase loc unor oameni care vor într-adevăr să facă curățenie, ordine în București și să pună Bucureștiul pe primul loc.
Pentru că am văzut în această perioadă a tăiat absolut toate programele pentru bucurești. Însă știți că n-a inventat Gabriela Fire acele programe. Există în toate capitalele lumii. Nu este doar aici la București nici ajutorul pentru persoane cu dizabilități, nici ajutoarele pentru persoanele care își doresc să aibă un copil, nici celelalte programe, proiecte care nu sunt pomeni.
Sunt niște drepturi pe care românii le au și trebuie să le primească pentru taxele și impozitele mult prea împovărătoare pe care le au în fiecare an. În platoul la culisele statului paralel am invitat în această seară lideri. Aur. Probabil că unii vor spune că vreau să bag bățul prin gard. Alții însă vor răsufla ușurați și vor spune în sfârșit că se poartă o discuție despre ce trebuie făcut și nu stăm pe bărci ca prințesele și ne facem campanii de marketing. Pentru că România are nevoie mai mult ca oricând de soluții.
Românii au nevoie să vadă că cei în care își pun speranțele și sunt foarte mulți români care își pun speranțele în suveraniști pentru că sondajul arată foarte clar că suveraniștii au mult peste 40%, poate chiar 50%, dacă calculăm și celelalte partii de mai micuțe. E nevoie de soluții, e nevoie ca suveraniștii să intre la putere. Am spus lucrul acesta de foarte multă vreme. Pentru asta am și eu o putere rădătoare. Îmi mențin punctul de vedere că dacă ar fi fost votat guvernul Veștea, eram într-o altă ecuație astăzi și suveraniștii n-ar mai fi fost un partid extremist, cum le place unora să spună și evident nu este și am fi discutat de pe cu totul și cu totul alte poziții.
Acum însă, cumva suntem legați de mâini și de picioare. Nici nu știm ce va face Nicușor Dan, dacă va desemna pe cineva săptămâna aceasta, pe cine va desemna și dacă va sta de vorbă cu cei de la Aur și cu celelalte partii de mai micuțe suveraniste. Un lucru este cert. România are nevoie de un guvern întreg, valid, solid. Probabil că nu va fi un guvern de lungă durată dacă el va fi votat în Parlament. Nu cred că vor fi alegere anticipate, așa cum v-am mai spus, de altfel, și nici nu cred că Nicușor Dan va fi suspendat.