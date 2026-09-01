Superliga: Egal spectaculos în Giulești între Rapid și Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 29. Stevanovic a profitat de greșeala lui portarului Aioani și a marcat cu o lovitură de cap. David Matei a centrat la golul oltenilor.
Rapidiștii au început asaltul la poarta adversă imediat după ce s-au văzut conduși. În minutul 32, Stojilkovic a ajuns singur cu portarul advers și a șutat la colțul lung. Laurențiu Popescu a respins, însă, în corner.
În repriza a doua a fost un adevărat festival de ratări la poarta campioanei României. Stojilkovic (minutul 52), Pașcanu (minutul 55), Onea (minutul 60) și Kamara (minutul 63) au irosit șanse importante de egalare.
S-a făcut până la urmă 1-1 în minutul 67. Atacantul împrumutat de la Pisa, Stojilkovic a înscris primul său gol în tricoul Rapidului. Moruțan a creat faza golului: a avansat singur în flancul stâng și a centrat în forță în 6 metri, de unde Stojilkovic a îndeplinit o simplă formalitate.
Până la final, același Stojilkovic (minutul 78) dar și atacanții Craiovei, Nsimba (minutul 77) și Etim (minutul 89) au trecut pe lângă gol.
S-a terminat 1-1 și Rapid este pe locul 2, cu 12 puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo. Universitatea Craiova se află pe locul 4, cu 11 puncte.
12.347 de fani au asistat la partida din Giulești.
Suspendat, Daniel Pancu a urmărit meciul din tribună și a rămas fără victorie ca antrenor în meciurile împotriva Universității Craiova.
Înainte de startul meciului, s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Nae Ungureanu. Fostul jucător al Universității Craiova și al Rapidului a decedat la vârsta de 69 de ani, și a fost înmormântat duminică.