Surpriză uriașă la Cupa Mondială! Africa de Sud a trecut de grupe, Mexicul face spectacol cu Cehia

Publicat 25 iun. 2026, 08:34 Actualizat 25 iun. 2026, 08:35

Ultima etapă din Grupa A a oferit un final plin de suspans și surprize. Cu Mexicul deja calificat și lupta pentru locul secund complet deschisă, toate calculele s-au făcut până în ultimele minute.

Distribuie articolul