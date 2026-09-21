Torță aruncată la Dinamo – Farul, peste o mamă și fiul ei. Amenzi de 14.700 de lei și dosare după incidente

O torță aruncată în timpul meciului Dinamo București – Farul Constanța a lovit două persoane aflate în Tribuna 1 a Arenei Naționale. Jandarmii au întocmit șapte acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat amenzi în valoare totală de 14.700 de lei.
Incidente grave la partida dintre Dinamo București și Farul Constanța, disputată duminică seara pe Arena Națională. O torță aruncată în sectorul 143 din Tribuna 1 a lovit două persoane, mamă și fiu, iar în urma evenimentelor jandarmii au întocmit șapte acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Cele două persoane au fost conduse la ambulanță pentru îngrijiri medicale. Au suferit arsuri minore la nivelul părului și au refuzat transportul la spital, în timp ce autoritățile verifică imaginile operative pentru a identifica persoana care a aruncat materialul pirotehnic.
Șapte acte de sesizare după incidentele de la Dinamo–Farul
La începutul partidei, suporterii echipei oaspete au folosit mai multe materiale pirotehnice, printre care torțe, fumigene și stroboscoape. Una dintre torțe a ajuns în sectorul ocupat de suporteri dinamoviști și a lovit cele două persoane.
În urma incidentelor, jandarmii au întocmit șapte acte de sesizare a organelor de urmărire penală. Trei dintre acestea au fost întocmite în baza Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive și au fost predate polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Alte trei acte de sesizare au fost întocmite în baza Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, iar un altul vizează prevederile articolului 257 din Codul Penal, referitor la ultraj.
Amenzi de 14.700 de lei și interdicții la competițiile sportive
Jandarmii au aplicat și șapte sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 14.700 de lei. Organizatorul evenimentului sportiv a primit o amendă de 7.500 de lei, iar societatea specializată de pază și protecție a fost sancționată cu 5.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor care îi reveneau. Au fost dispuse și patru sancțiuni complementare, prin care persoanelor sancționate le este interzis accesul la competițiile sportive timp de un an. Verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat legea.
Deținerea și folosirea materialelor pirotehnice interzise constituie infracțiune și este sancționată potrivit Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Autoritățile avertizează că introducerea și folosirea ilegală a acestor materiale pe stadioane reprezintă un risc pentru viața și integritatea fizică a spectatorilor.