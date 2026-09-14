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Economie· 2 min citire
Bătălie absurdă în instanță: Poliția și ANAF se judecă pentru 437 de pui confiscați
FOTO: Pixabay.com
Un caz bizar din 2020 a ajuns pe masa magistraților, care au fost nevoiți să dea un verdict definitiv
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