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Un ieșean a devenit campion mondial la judo la 60 de ani. Imnul României a răsunat la Sarajevo

Sursa foto: ziaruldeiasi.ro

Sursa foto: ziaruldeiasi.ro

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 24 sept. 2026, 15:10

Gabriel Mardarasevici a câștigat categoria M7, -60 kg, la Campionatul Mondial de Judo pentru Veterani.

Gabriel Mardarasevici, antreprenor și fost cadru didactic universitar din Iași, a câștigat joi, la Sarajevo, titlul mondial la categoria M7, -60 kg, în cadrul Campionatului Mondial de Judo pentru Veterani. Competiția s-a desfășurat între 20 și 24 septembrie și a reunit 1.352 de sportivi din 65 de țări și șase continente.

Campion mondial după trei victorii

Sportivul ieșean a avut un tur liber, după care a trecut de un concurent din Austria și unul din Argentina, înaintea finalei cu spaniolul Elorza Garayalde Inigo Maria, în vârstă de 63 de ani. După victoria din finală, imnul României a fost intonat la festivitatea de premiere.

România a participat cu o delegație de 32 de sportivi. La competiție a fost prezent și profesorul ieșean Marin Chirazi, care a obținut medalia de bronz la categoria M7, -73 kg.

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