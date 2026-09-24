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Sport· 1 min citire
Un ieșean a devenit campion mondial la judo la 60 de ani. Imnul României a răsunat la Sarajevo
Sursa foto: ziaruldeiasi.ro
Gabriel Mardarasevici a câștigat categoria M7, -60 kg, la Campionatul Mondial de Judo pentru Veterani.
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