În ultimele 24 de ore, vântul și precipitațiile sub formă de ploi și ninsori însemnate cantitativ au produs efecte în 24 de localități din 12 județe: BC, BR, BT, BV, DB, HR, IS, MH, NT, SV, VS și VN.

În toate zonele afectate de vremea severă, pompierii, împreună cu structurile de poliție, jandarmi, militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și echipaje specializate pentru deszăpezire, au acționat pentru deblocarea a 274 autovehicule derapate/blocate pe calea de rulare, în care se aflau 655 persoane. În afara acestor misiuni, salvatorii au intervenit și pentru evacuarea apei din 1 beci, precum și pentru degajarea a 59 copaci și a unor elemente de construcție de la 1 imobil, 28 de autoturisme fiind avariate.

O situație deosebită s-a produs în localitatea Tețcani din județul Neamț, unde un autocar ce transporta 33 minori și 3 adulți a rămas înzăpezit. Toate persoanele au fost preluate și transportate la Căminul de Garnizoană din municipiul Roman, cu ajutorul autospecialelor din dotarea ISU și MApN.

Un alt eveniment deosebit a avut loc în localitatea Crasnaleuca, județul Botoșani, unde o gravidă a născut la domiciliu, aceasta fiind asistată de două moașe din localitate, precum și de medicul coordonator din dispeceratul ISU, prin apel video. Femeia și nou-născutul nu prezintă probleme medicale. Echipajele de intervenție nu au putut ajunge la solicitare din cauza stratului consistent de zăpadă.

Tot în județul Botoșani, salvatorii au intervenit pentru preluarea și transportul la spital a 7 pacienți care necesită dializă din localitățile Dășeni, Liveni, Drăgușei, Săveni, Gulioaia, Ungureni și munincipiul Botoșani, precum și a 2 pacienți hipertensivi din localitatea Corni și a unui pacient cu plagă tăiată din localitatea Dragalina.

Cazuri complexe au avut loc și în județul Iași, unde pompierii au intervenit în localitățile Slobozia și Țigănași pentru transportul a două gravide, care necesitau îngrijiri medicale.

În ceea ce privește traficul rutier, în această dimineață, ora 06.00, la nivelul județelor Botoșani și Iași erau închise toate drumurile naționale și județene. Totodată, 16 tronsoane de drumuri județene și 11 drumuri naționale din județele Bacău, Neamț, Suceava au fost închise din cauza zăpezii (DN 2/BC, DN 2F/BC, DN 15D/NT, 15B/NT, 15C/NT, DN 2/SV, DN 29/SV, DN 2H/SV, DN 17A/SV, DN 2K/SV și DN 17/SV).

Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, unde se intervine cu materiale antiderapante.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, s-au înregistrat avarii în 23 localități din 2 județe (Bacău și Botoșani), însumând un număr de aprox. 6.273 consumatori finali nealimentați. La acest moment se intervine pentru remedierea situațiilor semnalate.

În cursul acestei dimineți, misiuni în desfășurare erau la nivelul județelor Bacău, Botoșani, Iași, Neamț și Suceava.