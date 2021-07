Urmare accident rutier Racaciuni: in urma coliziunii dintre 1 microbuz si 1 autoturism au rezultat 12 victime astfel: in autoturism erau 5 persoane (2 adulti si 3 minori), iar in microbuz 7 persoane adulte. Au decedat 1 adult si 2 minori din autoturism si 4 adulti din microbuz. 5 persoane( 1 minor si 4 adulti) au fost preluate de catre ambulantele SAJ.

În această dimineață pe DN2 Bacău-Adjud, la ieșire din localitatea Răcăciuni, județul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz în care se aflau 15 persoane.

Potrivit primelor informații, 5 persoane au suferit leziuni (printre care și un copil), fiind evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri, fiind activat planul roșu de intervenție.

”Până în acest moment sunt 12 victime, 4 decedați. Trafic blocat”, informează IPJ Bacău.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a activat planul roşu de intervenţie în cazul accidentului din Bacău, astfel că la faţa locului au fost trimise echipaje pentru Descarcerare, echipaje SMURD, un echipaj pentru transport victime multiple, echipaje SAJ, dar şi echipaje pentru descarcerare din cadrul ISU Galaţi, echipaje de la ISU Vrancea, precum şi elicopterul SMURD de la Iaşi.

Sursa: Realitatea de Bacau