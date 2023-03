Aveți în fața dumneavoastră o femeie care a fost victima statului paralel. Am avut tatăl arestat și aruncat în bezna temnițelor doar pentru vina de a fi un om influent de afaceri, care încurca interesele altora care s-au crezut stăpâni pe destinele noastre. Tata a fost ținut în condiții inumane, i s-au refuzat tratamentul, intervențiile chirurgicale iar torționarii zilelor noastre au fost la un pas să îl omoare. Abia după ce a intrat în comă penitenciarul a acceptat transferul lui la spital pentru operație! Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că a avut zile tatăl meu.

Din fericire, el este un om puternic și nu l-au omorât nici statul paralel, nici faptul că ne țineau pe noi, copiii, la poarta penitenciarului, fără sa ne permită tuturor vizita, trebuia sa alegem mereu care din cei 8 frați intră să îl sărute, să îl vadă, sa ii strângă mâna. În penitenciar mi-am dus primul copil să își cunoască bunicul iar umilințele, suferințele și necazurile provocate de acest stat mafiot nu pot fi vindecate cu nimic! Au rămas răni adânci, încă sângeroase deși am primit decizia instanței ca fapta pentru care tatăl meu a fost privat de libertate și chinuit nu a existat! Da, dragi telespectatori, în România încă se face pușcărie pentru o faptă care nu exista! În ciuda prigoanei statului paralel, noi nu am abandonat lupta, nu am acceptat sa plecam din țara. Nu am plecat genunchiul în fața presiunilor uriașe și nici a amenințărilor directe sau voalate. Am spus ca aici ne-am născut, aici murim! Suntem demni, suntem romani autentici și trebuie să ne salvam țara din ghearele mafioților!

Dumnezeu știe dacă România va reuși sau nu să scape de acești nenorociți care l-au ucis pe Ceaușescu în ziua de Crăciun ca sa nu fie judecat, să rămână ei-o mâna de trădători cu toți banii romanilor. Eu personal la fel ca și ceilalți oameni de bună credință regretam enorm că Ceaușescu a fost împușcat și nu judecat conform legii! Acest om a greșit mult față de popor, nu regret că regimul său a căzut și că vălul tăcerii s-a putut ridica. Regret că revoluția a fost furată de o mână de șmecheri care s-au suit pe cadavrele eroilor din 1989 până la vârful țării. Revolta românilor a fost deturnată cu abilitate de tâlharii care ne-au vândut la preț de câțiva arginți. În 34 de ani, dragilor, nu s-a schimbat nimic! Statul mafiot încă ucide, statul paralel din justiție, din penitenciare încă girează pedeapsa cu moartea! Trăim cu teamă într-un stat torționar!

Cum e posibil să omorâți oamenii cu zile? Dacă Rudel Obreja ar fi avut dreptul la spitalizare, la tratament, sigur ar fi avut zile! L-ați ucis criminalilor! Hoții care fura din România, precum Arsene sunt oameni cinstiți în Italia! Asta este dreptate? Nu sunteți capabili sa recuperați prejudiciile, nu sunteți în stare să judecați drept pentru popor și lăsați toate scursurile societății să se îmbogățească, în timp ce noi sărăcim cu fiecare zi care trece. Șmecherii reușesc, pe banii românilor, să își trăiască viața în opulență pe care nu ne-o putem imagina, în țări străine, pe insule private și însorite. Iar aici, pe cei care sunt demni și vor să se reabiliteze, să își ducă pedeapsa, chiar dacă nedreaptă, la ei în țară îi omorâți! Eu personal am fost la ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, cu dosarul OMV Petrom. După ce am arătat adevărul în fața întregului popor, ministrul mi-a recomandat să nu îl las la minister, să îl duc la Parchetul General, lucru care l-am și făcut a doua zi! Am vorbit cu Anca Alexandrescu sa nu facem noi plângere penală prin care să cerem sa fie privat de libertate un om, ci sa lăsam magistrații sa își facă treaba! Uite cum și-au făcut-o!

S-a schimbat ceva? Lui Adrian Năstase i se spală cadavrul politic la alte posturi tv; cei din camarila sa, oameni ce au vândut poporul, primesc aplauze pentru trădarea loc; CNA ne ia banii din cont pe amenzi ilegale, în condițiile în care și Doina Rusu încasează bani de la OMV! Și toate astea se întâmplă sub atenta supraveghere a șefului justiției, a președintelui, a primului ministru, a lui Marcel Ciolacu. Domnule Iohannis, nu doar ca ați eșuat! Ați îngropat România! Domnule Predoiu, dacă vă suna Soroș făceați legi? Pentru romani nu faceți nimic? Domnule Ciolacu, dumneavoastră cum puteți gira toate acestea? Domnule prim-ministru, fac apel public, în numele tuturor românilor să schimbați ceva în această țară. Încă mai cred ca salvarea poate veni de la premierul Ciucă, pentru că este un soldat ce a jurat credința țării. Schimbați ceva în bine pentru popor pentru vă veți trezi că nimeni nu vă va mai respecta! Nimeni nu va mai crede și voi vreți rotativă, voi vreți alegeri? Nici hoții nu vă mai respectă, fură de sub nasul vostru și pleacă pentru o viața mai buna din jaful național în Marea Britanie, în Italia, în Grecia ori prin cine știe ce colțuri exotice ale lumii.

Nu sunteți capabili să faceți un sistem de justiție drept, un penitenciar care reabilitează oamenii care să fie redați societății, nu pământului în sicrie. Nu sunteți capabili să vă respectați valorile! Hăituiți medicii cu dosare, oamenii de afaceri cinstiți ii arestați, și îi nenorociți cu sechestre și confiscarea bunurilor, chiar dacă nu exista fapta. Ionel Arsene este cel mai actual exemplu de tâlhar care și-a făcut din timp cărțile, să fugă în Italia și să trăiască liniștit. Evident, cu banii furați de aici face investiții în business tot în Italia. Cum îl aduceți în țara să își ispășească pedeapsa? Cum ați făcut cu Bica și cu toți ceilalți? Adică absolut nimic. Rudel Obreja a ridicat steagul României, a fost un exemplu de succes și l-ați omorât pentru ce? Pentru o gală? Păi cum să mai vină românii din diaspora acasă, mai ales când văd că România este un stat torționar, condus încă de mafioți și de criminali?

Pe Gică Popescu l-ați arestat ca sa îl scoateți din joc și ca să mâncați din coliva fotbalului românesc! Ați reușit! Planul diabolic de a distruge orice e bun în această țară este urmat la liniuță, cu preț greu plătit de popor. Dramele acestor familii îngenuncheate de durerea provocată de voi, criminalilor, credeți că nu vă va costa? Credeți că veți scăpa de pedeapsa divină pentru că ați modificat voi legile, doar ca să nu fiți trași la răspundere pe lumea asta. Nimeni nu poate schimba legile lui Dumnezeu, cu toți banii voștri mânjiți de sângele nevinovaților. Oprescu e în Grecia, Ghiță e în Serbia, Alina Bica e Italia, la fel ca și Arsene. Iar lista poate continua. De ce toți fug din România? Și cei care rămân de ce mor în pușcăriile voastre? Vă simțiți mândri că arestați mame? Ca lăsați copii să crească după gratii, cu mamele lor? Cu ce traume va rămâne fiica Elenei Udrea în suflet? Nu se găsea formula să recuperați banii și să facă arest la domiciliu, ca să își poată îngriji pruncul? Vă bate Dumnezeu, ateilor, pentru nenorocirile pe care le provocați zi de zi! Cum ar creste copilul vostru cu voi arestați? Și arestați nu ca sunteți criminali periculoși, că la noi criminalii sunt în libertate. Cum ne mai facem bine? Ce șanse avem să ne redresam cu astfel de incompetenți și rău intenționați la butoane?

Voi, romanii din diaspora, 6 milioane de suflete cum stați liniștiți noaptea când vedeți ca am rămas doar câțiva care mai lupta pentru țară? Singuri nu putem reuși, avem nevoie de voi să veniți acasă că să ne luăm țara înapoi. Să vă ajute Dumnezeu să aveți gânduri bune și viziune, pentru că ne dorim să candidați cât mai mulți, iar puterea să ajungă în mâinile celor care vor să construiască din ruine această țară. România are nevoie de români curajoși care să îi arunce la pușcărie pe adevărații criminali, care să depolitizeze justiția și să facă legi drepte și neinterpretabile! Cu astfel de oameni putem sa repornim motoarele industriei, ale economiei! Țara se va face bine doar dacă reușim să promovăm în funcțiile cele mai înalte cei mai capabili oameni. Asta este unica șansa, dragi români! Tot ce vă spun rămâne filmat și va dau și scris!

Dacă tot cu capul în pământ, dacă tot cu preț ieftin va veți vinde votul, atunci ne meritam soarta ca neam și nu vom ieși din acest abis. O să stam sub bocancul statului paralel, condus de guverne din umbră de criminali ce nu au mama, nu au tată și visează doar la bani! Negri sau pătați de sânge nu contează! Cu ei închiriază avioane private și insule îndepărtate iar România se scufundă în neputință. România nu mai poate continua așa! Degeaba am fost duminica sa îmi împărtășesc copiii la biserică, pentru că seara deja m-a răscolit drama lui Obreja. Și simt că asta e drama noastră, a tuturor. Ați dormit destul, ați tăcut destul și v-ați ascuns destul. Ieșiți afara, vorbiți, uniți-vă și faceți scut în jurul legii drepte! În această seară, prima ora o dedicăm lui Rudel Obreja, sportiv de top și manager profesionist, ucis de torționarii zilelor noastre.

Transmit condoleanțe familiei, dar știu că părerile de rău nu îl mai pot aduce înapoi! Am făcut apel, din aceste platouri, să i se facă dreptate. A venit, dar prea târziu. Dragi patrioți, dacă nu ne vom uni nici acum, în 2024, cine va mai rămâne în țară? Sau ce țară ne va mai rămâne? Bătrânii noștri care se împuținează în fiecare zi mai mult, specialii, afaceriștii statului paralel, familiile captive în sărăcie lucie, copiii vulnerabili- victime ale traficului de persoane pentru pedofili și trafic de organe, tinere exploatate sexual, videochat, interlopi, traficanți de droguri și de vieți! Cam asta este radiografia dureroasă a viitorului nostru, dacă ne mulțumim cu firimituri și alegem să rămânem în terapie intensivă!

Și pentru ca îmi pun speranța în voi, dragi romani de aici dar și din diaspora, va rog să îmi scrieți poveștile dumneavoastră la adresa de email [email protected] Dacă vreți să intrați în direct, vă stau la dispoziție. Vreau să vă audă tot poporul și vocea voastră să-i determine și pe ceilalți să nu își părăsească țara! Casa, mama, tatăl, copiii, viitorul! Nu vrem asta? Atunci sa votam oameni cu frica de Dumnezeu! Oameni politici ce se consulta cu Sfinții părinți, căci Dumnezeu vrea îndreptarea păcătosului nu moartea lui!

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir