Clanurile din Iaşi se pregătesc de un veritabil război. Anunţul a fost făcut, pe Facebook, de Ion Gangal, unul dintre liderii unui clan interlop din Iaşi.

Deși oamenii legii pot ajunge ușor la aceste dovezi, unul dintre ei nu se lasă și amenință în direct, chiar cu moartea. Ion Gangal, unul dintre membrii lumii interlope din Iaşi, a făcut o transmisiune live pe Facebook prin care a explicat că nu-i așteaptă o perioadă bună pe cei care și-au permis să se ia de fetele din familia lui.

„Eu vreau să ajungă live-ul ăsta la cine trebuie, se ştiu cei vinovaţi! Bă’, voi, ăştia, care v-aţi luat de 3 femei! Trebuie să plătiţi de la cel mai mic, până la cel mai mare. Nu rămâne aşa! Eu nici numele nu vi-l pronunţ, că nu vreau să vă dau valoare. Voi vreţi să vă faceţi nume pe spatele nostru. Nu aveţi cum, noi am muncit pentru numele ăsta. Ştie tot Iaşul şi toată România că eu am stat 25 de ani la puşcărie. Eu n-am intrat pentru găinării, am intrat pentru că am bătut, am tăiat şi am omorât. Eu, dacă mă duc la puşcărie, mă duc ca la mine acasă. Pot să stau şi pe viaţă, dar cu voi nu rămâne aşa! Vine fratele meu acasă şi vorbesc cu el, vedem ce facem, pentru că nu iau eu decizii singur! Dar ascultaţi ce spun: nu rămâne aşa! Dacă v-aţi luat de 3 femei… Aţi avut noroc că nu eram acolo. Vă dădeam cu cioatele astea ale mele de vă băgam în mormânt.”, a spus Ion Gangal pe Facebook.

Se pare că întreg scandalul a pornit de la un conflict petrecut săptămâna trecută. Atunci, un grup de persoane din care făceau parte din membri ai clanului Tănase a atacat o maşină în care se aflau trei femei din clanul Gangal.

Sursa: Realitatea de Iasi