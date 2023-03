Ar putea fi vorba de o noua starategie a fratilor Tate. Milionarii britanici au solicitat sa fie prezentanti pe rand in fata instantei.

Primul care ajunge in fata instantei de judecata este Andrew Tate. El se va prezenta, astazi, in fata judecatorilor care vor decide daca vor dispune o masura ma blanda in cazul sau. Vorbim despre control judiciar sau arest la domiciliu.

Tot astazi ar putea fi analizat si dosarul medical al lui Andrew Tate. Reamintim ca acesta a fost scos din arestul preventiv vineri, 10 martie, și dus la o clinică privată din Capitală.

Reamintim că fraţii Tate au fot reținuți pe 28 decembrie 2022. Ulterior, cei doi milionari britanici au fost arestați pentru o perioadă de 30 de zile, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane și viol.