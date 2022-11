Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Răducăneni efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

Astfel, la data de 21 noiembrie a.c., polițiștii au identificat un tânăr, din com. Costuleni care ar fi sustras un auto, ce fusese lăsat parcat cu cheile în contact.

Astfel, acesta a fost depistat conducând auto, pe raza comunei Răducăneni și având în urma testării alcoolscopice, valoarea de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, din verificări a rezultat faptul că, tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările continuă în vederea luării măsurilor legale.

Sursa: Realitatea de Iasi