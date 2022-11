Cântăreţul american Aaron Carter, devenit celebru la începutul mileniului cu albumul “Aaron’s Party (Come Get It)”, a murit sâmbătă, la vârsta de 34 de ani, a anunţat site-ul TMZ.

Potrivit TMZ, Aaron Carter, care era fratele mai mic al lui Nick Carter de la Backstreet Boy, a fost găsit mort în baia sa din Lancaster, în California.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei, contactat de AFP, a declarat că o persoană decedată a fost descoperită la domiciliul cântăreţului sâmbătă dimineaţă, dar a refuzat să confirme identitatea acestei persoane. Agentul lui Aaron Carter nu a răspuns solicitărilor AFP.

Născut la 7 decembrie, la Tampa, în Florida, Carter şi-a început cariera muzicală la vârsta de 7 ani. Avea 9 ani când a lansat primul album, “Crush on You”, în 1997. Lansat în septembrie 2000, “Aaron’s Party (Come Get It)” s-a vândut în 3 milioane de exemplare în Statele Unite, devenind preferatul adolescenţilor.

Aaron Carter a participat la turnee cu The Backstreet Boys şi Britney Spears, cântând în deschiderea concertelor lor. În 2001, albumul lui “Oh Aaron”, unde cântă cu fratele său Mick, i-a adus un disc de platină.

Chiar dacă popularitatea sa s-a estompat cu vârsta, Carter a continuat să apară regulat în emisiuni televizate şi să lanseze cântece online. Dar viaţa sa privată tulbure, în special certurile pe bani între cei cinci fraţi, l-au transformat într-o pradă pentru tabloide, iar în 2011 a început o cură de dezintoxicare.

În 2013, având multe datorii fiscale, şi-a declarat falimentul. De asemenea, avusese multe probleme cu autorităţile, mai ales pentru deţinere de stupefiante şi conducere periculoasă.

La începutul acestui an, el a declarat pentru Daily Mail că vrea să nu mai fie văzut ca o “epavă”. “Nu sunt ceea ce unii încearcă să înfăţişeze”, a rugat el. “Dacă cineva vrea să mă numească epavă, atunci sunt un tren care a avut multe accidente şi a deraiat din mai multe motive”.

