Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Daniel Coriu, afirmă că peste jumătate dintre medicii din România sunt concentraţi în Capitală şi în cinci judeţe ale ţării, în timp ce în restul judeţelor profesează doar 27.000 din totalul de 55.000 de medici cu drept de liberă practică. Conform datelor oficiale, sunt trei judeţe în ţară care au mai puţin de 300 de medici.

„Avem un dezechilibru major în distribuţia medicilor. România are 55.000 de medici cu aviz de liberă practică. Dintre aceştia, peste 50%, în jur de 30.000 sunt concentraţi în Bucureşti, Dolj, Timiş, Cluj, Mureş şi Iaşi, deci zonele universitare, acolo sunt concentraţi jumătate din medici României. Restul, 36 de judeţe, au în jur de 27.000 de medici. Avem 12 judeţe cu sub 500 de medici, trei judeţe cu sub 300 de medici, aici ne aflăm”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România duminică, la o televiziune de știri.

Conform acestuia, judeţul Tulcea are 250 de medici.

Daniel Coriu susţine că şi în ceea ce priveşte unele specialităţi medicale există dezechilibre.

Preşedintele Colegiului Medicilor admite că oboseala unui medic, faptul că sunt situaţii în care după 24 de ore de gardă un medic trebuie să rămână în spital pentru a-şi verifica pacienţii, pot să-l facă pe acesta să facă greşeli.