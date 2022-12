In dimineața zilei de 25 decembrie a.c., politia a fost sesizata prin SNUAU 112 despre faptul că un bărbat din muncipiul Iași ar fi luat foc în timp ce dormea, acest lucru fiind observat de apelant pe o rețea de socializare.

În urma verificărilor efectuate polițistii au identificat apartamentul in care locuia persoana în cauză, în care s-a pătruns cu ajutorul unui echipaj ISU Iași, în interior fiind găsit cadavrul unui bărbat. Nu a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru stingerea incendiului.

In cauză s-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzelor decesului

Sursa: Realitatea de Iasi