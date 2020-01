O tânără, care pentru un drum din Nicolina la Autogara Codreanu a plătit 12 lei, la întoarcere a luat un taximetrist-pirat, care i-a cerut 30 de lei. Fata a solicitat bonul și pe urmă a sunat la Poliție. Când a văzut ce se întâmplă, individul a dat-o jos cu forța din mașină și nu i-a mai cerut niciun leu, apoi a fugit. Tânăra a fotografiat mașina și a depus și plângere.

„În jurul orei 9:00 am plecat din zona nicolina la gara Codreanu cu un taxi și am plătit suma de 12,00 RON, când am ieșit de acolo vine un domn la mine întrebându-ma dacă am nevoie de taxi , eu ținând in mâna un bagaj , am zis ca da , urc in taxi , îmi deschide USA , totul bine și frumos , când aproape sa ajung in zona nicolina de unde am plecat , observ ca nu era pornit aparatul de taxat , atrăgându-i atenția îmi spune ca pai nu ți am am zis ca e 30 de lei de la gara pana aici ??

Și am zis domnule cum sa îți dau 30 de lei având in vedere ca eu am dat 12 lei , plus ca nu ați pornit aparatul , pe ce baza sa îți dau 30 de lei?? Ca așa luați prețul după cum vreți ??

Probabil a crezut ca nu sunt de pe aici și ce a zis ,ia sa ii iau banii, a început sa tipe ca sa ii dau banii , simțindu-ma amenințată am sunat la poliție , când a văzut așa , a zis hai gata ca nu mai vreau nici un ban coboară jos , am zis ca astept sa vina echipajul , a venit la mine și mi a deschis portiera ma dat jos și a fugit , înainte de asta am reușit sa ii fac poza !! Și declarație la poliție bineînțeles !!”, a povestit tânăra pe Facebook.