Accident în județul Vaslui. Bărbat rănit după ce s-a răsturnat cu mașina și a intrat într-un stâlp de electricitate

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, pe DJ 448, în localitatea Rateșu Cuzei, în județul Vaslui. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost rănit după ce s-a răsturnat cu mașina și a intrat într-un stâlp de electricitate pe care l-a avariat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui a transmis că la locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Stației de Pompieri Negrești, cu o autospecială de stingere echipată cu modul pentru descarcerare și un efectiv de șase militari.

De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

”La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat faptul că un autoturism era răsturnat în afara părții carosabile, lovind și un stâlp de electricitate. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 58 de ani, s-a autoevacuat până la sosirea echipajelor, fiind ulterior preluat de ambulanța SAJ pentru evaluare și îngrijiri medicale. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Totodată, a fost anunțat distribuitorul de energie electrică, întrucât stâlpul avariat prezenta deteriorări în urma impactului”, a declarat Daniel Stratulat din cadrul ISU Vaslui.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs evenimentul rutier.