Avocata suspectului de crimă a speculat imediat momentul și a avansat ipoteza că nu clientul ei a comis crima, pe baza reacției fizice pe care acesta a avut-o.

„Clientul meu a fost condus recent la studiul dosarului (la sediul Parchetului – n.r.). Am studiat dosarul împreună și urmează să facă o declarație, să vedem în funcție și de ce planuri au procurorii. Este posibil să se ceară o prelungire în instanță (a arestului preventiv – n.r.), se așteaptă rezultatul ADN de la București… Având în vedere faptul că urmărirea penală are un caracter secret, s-a stabilit ca, până ce Parchetul nu va ieși cu un comunicat, să încerc nu mai fac alte dezvăluiri privind ceea ce se întâmplă în dosar. Până la urmă, interesul este ca acest dosar să se și rezolve. Vă dați seama că, dacă – Doamne ferește! – sunt niște persoane capabile să facă așa ceva, respectiv un dublu asasinat, nici măcar el (Ahmed Sami El Bourkadi – n.r.) nu mai este în siguranță în momentul de față! Chiar el este bucuros că, momentan, este în arest și nu sub altă măsură, pentru că… Deci, clientului meu, când a studiat dosarul, eu i-am arătat, am insistat, inclusiv pe pozele cu decedații, i s-a făcut rău, a spus că el nu poate să privească așa ceva!”, a declarat, pentru BZI.ro, avocata care îl reprezintă pe studentul canadian Ahmed Sami El Bourkadi.

Reamintim că, în cursul nopţii de 10 spre 11 decembrie, într-un imobil din municipiul Iaşi, amplasat pe strada Moara de Vânt, au fost găsite două cadavre.

Una dintre persoanele decedate, un bărbat în vârstă de 25 ani, avea cetăţenie marocană, şi era student în anul doi la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Iaşi.

Cea de-a doua persoană decedată era prietena acestuia, o tânără în vârstă de 23 ani, elevă în anul doi la o şcoală postliceală.

Cei doi locuiau într-o vilă închiriată într-un cartier de lux din Iaşi. Descoperirea asasinatului a fost făcută de poliţişti care au fost informaţi de familia băiatului cu privire la posibila dispariţie a acestuia. În cursul zilei de 10 decembrie el ar fi trebuit să ajungă, cu avionul, la Bruxelles.

Trupurile celor doi tineri prezentau urme de violenţă. Pe corpul fetei medicii legişti au identificat şi numărat 33 lovituri de cuţit, iar pe cel al băiatului 17. În imobil s-au identificat urme de ardere, însă niciunul din cadavre nu prezintă urme de arsuri.

Loviturile care au cauzat moartea celor doi au fost aplicate în zona organelor vitale, unele dintre ele au ajuns la coloana cervicală, în zona gâtului.