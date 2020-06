Consilierul local Etienne Ignat a anunțat că demisionează din PNL, partidul condus la nivel local de Costel Alexe. În urma demisiei, Ignat își va pierde mandatul din Consiliul Local.

Un alt consilier local PNL, Răzvan Timofciuc, a demisionat din partid și și-a pierdut locul din Consiliul Local. Cel mai probabil, cel doi vor candida la următoarele alegeri din partea USR Iași.

„Odata cu intrarea Domnului Mihai Chirica in PNL, pe 7 martie anul curent, am spus in mod public ca imi voi inainta demisia din PNL nefiind de acord cu aceasta decizie. Din pacate, la nici 3 zile de la acest anunt, OMS a anuntat oficial ca epidemia de coronavirus este pandemie, urmand ca pe 16 martie sa fie declarata starea de urgenta in Romania. Am inteles atunci mesajul multor colegi din PNL si din afara partidului de a-mi continua activitatea in Consiliul Local pe aceasi directie pe care am avut-o in ultimii 4 ani. Din pacate, in acest moment, viziunea PNL Iasi s-a schimbat dramatic, alegand sa sustina proiecte imobiliare controversate (unele chiar ale unor consilieri locali), ori aducand ode primarului in Consiliul Local, cu toate ca nu s-a schimbat nimic pentru ieseni, in continuare nu avem un PUG, nu avem benzi unice de transport in comun, nu am scapat de poluare, traficul creste de la o zi la alta si multe, multe altele.

Avand in vedere ca masurile s-au mai relaxat, va inaintez pe aceasta cale demisia din PNL considerand ca venirea in PNL a domnului Mihai Chirica este o grava eroare, la fel si odele aduse unui om care in 4 ani de mandat nu a reusit sa faca mai nimic, singura sa preocupare fiind sa blocheze orice initiativa venita din partea partidului din care face parte in acest moment.

Le multumesc tuturor colegilor din PNL cu care am impartasit multe momente frumoase zi de zi pe strada, discutand cu iesenii la firul ierbii despre ce ar fi putut fi PNL astazi! Un sumar al activitatii mele din Consiliul Local o puteti gasi aici: https://etienneignat.info/proiecte/, o activitate sutinuta prin multa munca si efort, asa cum nu a mai fost in ultimii 30 de ani in Iasi”, susține Etienne Igant.