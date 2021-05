Cristian Rizea a dezvăluit, la Realitatea PLUS, cine sunt oamenii care-l ajută în demersul său de a demasca sistemul mafiot din Republica Moldova, condus de mai bine de zece ani de Plahotniuc și Dodon.

Cristian Rizea: Mi-e teamă pentru familia mea, mai puțin pentru mine, pentru că mi-am asumat acest rol, această misiune. (…) Am decis să mă bat cu acest sistem mafiot, care patronează Republica Moldova de 10 ani, sistem mafiot condus de Igor Dodon și Vlad Plahotniuc. (…) Mă bucur de protecția unor oameni care au venit benevol lângă mine. Sunt foști ofițeri care au luptat la Tiraspol și în Afganistan. (…) Sunt oameni care au fost uitați de Igor Dodon și Vlad Plahotniuc, sunt oameni cărora li s-au încălcat drepturile. (…) Pe 13 mai vor face un miting la Procuratura Generală. Unul dintre ei a fost condamnat pentru că a protestat împotriva lui Vlad Plahotniuc, în 2018. (…) A făcut un an jumate în același penitenciar unde am fost și eu. (…) Procurorul general a spus că a fost un dosar politic și că-l va reabilita. Dar a uitat între timp. (…) Voi fi alături de ei la mitingul de pe 13 mai și le mulțumesc încă o dată. (…)

Știu de un domn Boskov, cu care s-a întâlnit Plahotniuc în Marea Egee, pe yachtul acestui om de afaceri bulgar… Plahotniuc s-a întâlnit cu Igor Dodon, după ce Igor Dodon a fost la Muntele Athos. S-au scurs și aici informații, pe yacht, în Marea Egee. Plahotniuc nu este strain de preluarea Băncii Moldindconbank. Pachetul majoritar l-a vândut în grabă, la licitație, în formă legală. A fost preluat de un consorțiu din Bulgaria. (…) Tigările erau problema exclusivă a lui Vlad Filat, de acolo a făcut foarte mulți bani. Plahotniuc rămăsese cu zona de combustibili.