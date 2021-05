”Competența în funcții de conducere este o necesitate, nu un moft. Pentru asta vom continua concursurile la casele județene de asigurări de sănătate și Adrian Gheorghe, președintele CNAS, va avea toată susținerea mea pentru ca acest proces să fie unul de succes”, a spus ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

”Cred că a fost un examen corect, domnul președinte s-a asigurat de corectitudinea examenului. Voi avea cu dumnealui o întâlnire și probabil că vom programa noi sesiuni de examinare, etape de examinare care să se desfășoare în condiții clare de corectitudine și de transparență”, a mai declarat ministrul.

La capitolul competențe în funcții de conducere – care ar fi o necesitate, nu un moft, așa cum susține Mihăilă – rezultatele sunt rușinoase. Din cei 54 de candidați înscriși la examen, 21 nu s-au prezentat, iar din cei prezenți, cei mai mulți au luat note sub 6, unii dintre ei fiind directori în funcție la casele județene. De după colț, fostul ministru al Sănătății, bagă bățul prin gard.

”Tocmai s-au afișat rezultatele examenului național scris pentru casele județene de sănătate. 5 din 33 au promovat. Ca să promovezi trebuia notă de peste 7. 19 candidați au luat sub 5. 26 candidați au luat sub 6. 21 nu s-au prezentat la concurs.Mai e mult până departe.Concursurile pe bune sunt însă un început bun”, scria Vlad Voiculescu.

Un început bun care lasă fără directori generali 20 de case de asigurări de sănătate din întreaga țară. 60 de candidați s-au înscris la examen, dar nu au trecut toți de prima selcție.

”În urma selecţiei dosarelor, au fost admişi la proba scrisă pe baza îndeplinirii criteriilor de participare la concurs 54 de candidaţi, care aveau dreptul să se prezinte la proba scrisă. Dintre aceștia, s-au prezentat 33. Prin urmare, sunt 20 de case de asigurări de sănătate despre care știm că postul de director general nu se va ocupa”, a anunțat Adrian Gheorghe, președintele CNAS. Acesta mai spune că la două case de asigurări de sănătate nu s-au scos posturi la concurs, iar la alte trei nu s-a înscris nimeni.

Concursul este primul din istoria Casei Naționale în care numele candidaților au fost secretizate, aceștia invocând GDPR. Șefii Caselor de Sănătate au o putere financiară uriașă, gestionând deseori cele mai mari bugete dintr-un județ. Anul acesta, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are are pe mână 45 de miliarde de lei, fiind una dintre instituțiile publice cu cel mai mare buget din țară.