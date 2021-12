Dupa ospatul de Sarbatori, e nevoie de o perioada in care ii poti oferi corpului tau sansa de a se odihni si de a se curata. Detoxifierea are multiple beneficii – iti poate mari nivelul de energie, ajuta la pierderea in greutate, iti curata tenul si iti imbunatateste digestia.

Iata cativa pasi simpli pe care ii poti urma pentru a incepe sanatos noul an:

1. Evita sa bei ceai negru, cafea si alcool

In schimb, bea ceai de plante, care te va ajuta la curatarea ficatului si a rinichilor. Ceaiul de urzica este un bun exemplu.

2. Bea cel putin un litru de apa pe zi

Ideal ar fi sa bei cam de doua ori pe atat! Pastreaza mereu la indemana o sticla cu apa si bea constant cate putin – vei fi uimit sa vezi cat de usor va fi sa bei des si cate putin!

3. Bea sucuri naturale

De morcov, de mar, de sfecla, de castravete etc… deoarece acestea sunt extrem de nutritive si au capacitatea de a-ti curata organismul.