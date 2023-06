Cercetătorii din Sydney, Australia, au făcut un pas uriaș, care ar putea schimba tratamentul endometriozei și ar putea îmbunătăți sănătatea femeilor care trăiesc cu această boala dureroasă și debilitantă, transmite The Guardian.

Cercetătorii de la Spitalul Regal pentru femei din Sydney au crescut țesut din fiecare tip cunoscut de endometrioză, observând schimbări și comparând modul în care acestea răspund la tratamente. Asta înseamnă că ei vor putea să varieze tratamente specifice, pentru fiecare tip de endometrioză și să stabilească dacă o femeie va avea nevoie de tratamente de fertilitate.

Profesorul de obstetrică și ginecologie la Spitalul Regal pentru Femei din Sydney, Jason Abbott, a declarat că descoperirea este comparabilă cu cele realizate în tratamentul cancerului de sân, în urmă cu trei decenii.

Endometrioza este o boală cronică ce afectează cel puțin una din nouă femei și fete australiene. Simptomele includ dureri abdominale, menstruații abundente, balonare, sângerare de la vezică și intestin, oboseală, anxietate declanșată de durere și infertilitate.

Jason Abbot a spus că descoperirea înseamnă că diferite tipuri de endometrioză vor fi vizate și tratate mai eficient, într-un mod similar cancerului de sân. „Cu treizeci de ani în urmă, tratam toate cancerele de sân la fel. Acum știm că există multe tipuri diferite de cancer de sân și le tratăm în consecință. Prin cunoașterea tipului de endometrioză, vom putea prezice dacă o pacientă este susceptibilă de a experimenta o formă agresivă, invazivă a bolii și vom oferi tratament pentru a-și păstra fertilitatea”, a explicat Jason Abbott, profesor de obstetrică și ginecologie la Spitalul Regal pentru Femei din Sydney.

Creatoarea de modă australiană Kate Ford trăiește cu această boală dureroasă de 15 ani după ce a fost diagnosticată în adolescență. „Leșinam. vomitam. Eram din ce în ce mai rău. Nu am putut face nimic în privința asta. Singura opțiune a fost să iau pilula când aveam literalmente 15 ani și am ales să nu fac asta. Am ajuns să am de-a face cu durerea până când am fost suficient de mare pentru a mă opera la 17 ani”, a povestit ea.

Ford spune că durerea intensă poate apărea în orice moment: „Poți să fii bine într-o secundă, doar stând acolo, zâmbind, fără durere, iar apoi într-un minut, parcă viața a fost ștearsă din tine. Devii alb, leșini, vomiți, te doare, ca și cum cineva te-ar înjunghia în stomac”.

Creatoarea de modă a suferit patru operații de laparoscopie invazivă, înainte de a fi supusă unor tratamente de fertilitate care au dus la nașterea gemenilor ei în februarie anul trecut. Ea a salutat descoperirile științifice făcute despre endometrioză.