Un astfel de regim nu doar ca te ajuta sa topesti kilogramele in plus, insa este ideala daca ai probleme de sanatate, precum diabet, leucemie, hepatita, gastrita, hipertensiune etc.

Ca sa urmezi dieta cu sfecla rosie trebuie sa ai 500-600 de grame de sfecla rosie coapta ori fiarta in apa cu sare, pe care e musai sa o tai sub forma de cubulete. Adauga peste ea cateva linguri de miez de nuca, iar mai apoi adauga un dressing obtinut din otet de mere si o linguria de miere, dar si niste patrunjel tocat marunt si hrean.

Idei de meniu in timpul dietei cu sfecla rosie:

– mic dejun – o salata de sfecla rosie

– pranz – o portie de salata de sfecla cu 100 grame de piept de pui la gratar

– seara – salata de sfecla.

O astfel de dieta te va ajuta sa dai jos nu mai putin de doua kilograme, in doar trei zile. Ca sa ai rezultate, insa, bea cel putin doi litri de lichide pe zi, iar dupa cele trei zile, o masa pe zi ar trebui sa fie inlocuita cu sfecla.

