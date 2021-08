Accident rutier cu doua autoturisme, in satul Halceni, comuna Sipote.

Intervine 1 echipaj de stingere, 1 descarcerare, TIM-ul si elicopterul SMURD.

In sprijin se deplaseaza si un echipaj cu barca, unul dintre autoturisme este cazut in baraj, pe mal, cu riscul de a se inunda cu apa, in auto sunt 2 victime inconstiente, la locul interventiei este ajuns elicopterul.

Sursa: Realitatea de Iasi