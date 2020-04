O echipă formată din mai mulți profesori universitari, ingineri chimiști și textiliști, conduși de conf. dr Silviu Gurlui, au făcut un experiment pentru a afla cele mai eficiente materiale textile necesare confecționării măștilor prin care se poate împiedica transmiterea virusului.

Au fost folosite diverse materiale textile, șervețele și chiar filtru de cafea.

Profesorul Silviu Gurlui spune că măștile ar trebui să fie lucrate din material bumbac sau din cânepă, dar contează foarte mult textura lor şi, evident, grosimea.

În urma testării a rezultat că filtrul de cafea este mai efficient decât o mască cumpărată din farmacie!

Iata spre exemplu un singur servetel tip prosop bucatarie (din alt material, mai scump) are o eficienta de 67% privind retinerea particulelor de 0.3 micrometri. Adica mai mare cu 13% decit cel testat anterior (prosop uzual). In doua straturi, deja e o alternativa buna. Am testat si filtre de cafea. Hirtia e foarte buna, 94%!! Posibil ca alte tipuri de filtre de cafea sa fie mai prietenoase cu respiratia. Dar respiratia e inca mai grea prin aceasta hirtie. Dar e bine de retinut pentru cei ce fabrica masti turnate cu imprimantele 3D. Ar putea fi folosita in combinatie/mixtura, depinde mult de suprafata. Mastile primite ieri sunt foarte bune. Peste 90%. Repet, repet. Testez eficienta retinerii particulelor submicrometrice.

Dar e bine de retinut pentru cei ce fabrica masti turnate cu imprimantele 3D. Ar putea fi folosita in combinatie/mixtura, depinde mult de suprafata. Mastile primite ieri sunt foarte bune. Peste 90%. Repet, repet. Testez eficienta retinerii particulelor submicrometrice. Aceste masti sau materiale folosite acum de avarie nu sunt testate biologic, din punct de vedere al compusilor alergici sau cum interactioneaza cu materialul biologic (gura, fata, nas). Pentru oricare dintre acedte teste se fac masuratori in laboratoare specializate sau sub supravegherea medicilor acolo unde se stiu cazuri senzibile/au alergie, etc“, a scris Silviu Gurlui pe paginsa sa de Facebook.