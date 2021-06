ISU Sibiu a intervenit cu un echipaj SMURD, împreună cu un echipaj SAJ, pe DN 14, pe raza localității Slimnic, ca urmare a producerii unui accident rutier.

O femeie, care prezenta escoriații, a primit asistență medicală de la echipajul SMURD și a refuzat transportul la spital. O fetiță a fost asistată medical și transportată la spital de către echipajul SAJ.

IPJ Sibiu anunță că pe DN 14, la kilometrul 12, între Șura Mare si Slimnic, o femeie in varsta de 61 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea un autoturism spre Medias, nu pastreaza distanta de siguranta si intra in coliziune cu autoturismul condus regulamentar in fata sa de catre un barbat in varsta de 45 de ani, cetatean strain, pe care il proiecteaza in turismul din fata acestuia din urma, condus de catre un barbat in varsta de 46 de ani, din judetul Iasi. In urma evenimentului a rezultat vatamarea corporala a unei fetite in varsta de 8 ani, din judetul Iasi, pasagera in ultimul autoturism lovit. Fetita va fi transportata la spital, constienta.

Politistii rutieri sunt la fata locului si desfasoara cercetari in vederea stabilirii tuturor circumstantelor producerii accidentului.