Primele declarații acordate presei de Florin Cîțu, în calitatea de premier al noului Guvern, care a fost învestit miercuri seară în Parlament.

„România are un premier și un guvern profesionist. Nu voi înșela așteptările românilor. Știu care sunt provocările, știu cum să mergem mai departe. După mult timp, România are o echipă de profesioniști la guvernare. O echipa sustinuta de o coalitie. Multumesc, de maine mergem la treabă!”, au fost primele declarații ale noului premier Florin Cîțu, la Parlament, după încheierea lucrărilor pentru învestirea Guvernului de coaliție.

„Schimbam putin lucrurile, ministrii vor avea obiective, încă din aceasta seara. Veti vedea ca se pot face lucrurile si transparent. Romania a suferit in ultimii 30 de ani de aceasta meteahna. Transparent , in care toti ne asumam răspunderea guvernării”, a adăugat Cîțu.

Întrebat de jurnaliști despre neînțelegerile din coaliție privind titularii portofoliilor din Cabinet, noul premier a spus că știe „că în Coaliție avem intelegere de a nu comenta asupra candidaților altor formațiuni. Nu am vazut, dati-mi voie sa vad si va spun. va pot spune doar că avem in coalitie această intelegere de a nu comenta”. Florin Cîțu a spus că este sigur de majortatea din Parlament: „Sunt sigur de această coalitie de centru-drepta, cum am spus și ieri, suntem pregatiti pentru o guvernare stabila si de lunga durata. E tot ce am afirmat toti in această coalitie”.

Despre tensiunile din rândul liberalilor, Florin Cîțu mai spune că „aseară în BPN al PNL, lista cu ministri a fost votata cu majoritate, nu putem vorbi de neintelegeri. Suntem un partid viu, liberal, in care dezbaterea e incurajata nu inabusita, am avut discutii cu toti liderii regionali”.

Florin Cîțu despre noi taxe și RESTRICȚII coronavirus

„Proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor. Țintim un deficit bugetar de 7% sau mai bine. Așteptam si estimarile Comisiei de strategie si prognoza. (…) Asa cum am spus in programul de guvernare nu vor fi introduse taxe noi si marite alte taxe. Sunt dezechilibre mai multe, in relatia dintre stat si cetatean. Am spus ca statul și cetățeanul trebuie să fie pe picior de egalitate. Nu era vorba de vreo introducere fiscala”, a precizat Florin Cîțu pentru presă.

„Campania de vaccinare va incepe in acest weekend, maine ma voi informa”, a mai spus premierul .

„Au fost alocate sume suplimentare pentru această campanie”, a mai precizat Cîțu.

Despre restricții, premierul coaliției spune că nu crede că vor fi impuse altele noi.

„Din ce am vazut in ultimele zile, numarul infectarilor a scazut sau s-a plafonat, dar avem un guvern pentru a lua decizii imediat – ordonante de urgenta. Ce vedem in România cu numărul de infectari si campania de vaccinare ma duce cu gandul la a vorbi de o relaxare, si nu de restrictii”, a mai declarat Cîțu.

