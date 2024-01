George Simion a dat cărțile pe față, în emisiunea moderată de Anca Alexandrescu. Liderul AUR a spus de ce i-a „dat târcoale” Victor Ponta și are o listă cu oameni pe care nu i-a racolat în partid și nu o va face nici pe viitor.

„AUR este deschis forțelor patriotice, forțelor suveraniste. S-a spus despre AUR că l-a cooptat pe Liviu Marian Pop, pe Nuțu Cămătaru, pe alte fel de fel de personaje, pe care nu le-am luat, nu le vom lua, nu am purtat negocieri. De asemenea, nu vine la noi în partid nici Viorica Dăncilă sau Călin Popescu Tăriceanu. Am auzit fel de fel de elucubrații, de aceea e bine că am venit acum și spun tot.”

De ce „se dorea” Victor Ponta în AUR

”Domnul Victor Ponta dorea o alianță politică cu noi, dar pe care am refuzat-o. Cred că își dorea un post în Guvern. Din păcate, Ciolacu e premier și i-a dat un loc în Guvern.

Dacă reușește să treacă pragul electoral, deși este destul de greu, nu exclud o alianță cu partidul Dianei Șoșoacă. Orice partid care nu a făcut până acum parte din coalițiile de guvernare „Racul, Broasca și cu Știuca” timp de 33 de ani reprezintă un aliat natural pentru noi.

Dacă ajungem la guvernare, vom reduce aparatul administrativ al țării la jumătate. De asemenea, vom dori un Parlament cu cel mult 300 de parlamentari, dar și un guvern format din doar 12 ministere și cel mult 50 de secretari de stat. În momentul de față cred că avem aproape 200 de secretari de stat”, a declarat George Simion.