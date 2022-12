În seara de Crăciun vă aducem un interviu de colecție cu Gigi Becali. Omul de afaceri cu suflet mare s-a destănuit în premieră pentru Realitatea PLUS. Acesta face confesiuni despre credință, despre cum a construit sufrageria pe locul unde odinioară mulgea oile, dar și despre ce se va întâmpla cu averea sa.

„Parcă atât de mult l-am iubit pe tata, ca nu voiam să fiu mai tare ca el. Trebuia să dea 75 de mii de lei să intru la Drept. El voia să aibă un singur ochi, numai să fac facultate eu”, a mărturisit Gigi Becali, într-un interviu în exclusivitate pentru Realitatea PLUS. Omul de afaceri recunoaște cum a făcut avere: „Eram necăsătorit, 32 de ani, derbedeu, toate păcatele le-am făcut și atunci am spus să mă dau mare. (…) Nici nu visau că poate un om să aiba atâția bani. Din 13 milioane am dat 1 milion de lei pentru prima biserică. Le-am închis gura atunci”.

Puteți urmări interviul integral cu Gigi Becali mai jos. În final, omul de afaceri a transmis un mesaj pentru români, cu prilejul sărbătorilor din acest sfârșit de an.