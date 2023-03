Horoscopul zilei de 21 martie. Află ce îți rezervă astăzi astrele!

BERBEC

Astazi este timpul sa iei inapoi ce iti apartine. Uite-te in jurul tau si numara binecuvantarile care se revarsa asupra ta, atat pe plan personal, cat si profesional. Vei dori sa aranjezi o mica intalnire de multumire cu cei apropiati.

TAUR

Dorinta de a-i conduce pe cei din jurul tau nu este o idee prea buna. Nu te lasa dus/a sa val! Nimeni nu va aprecia cum actionezi, fii sigur/a de asta. Sa te crezi superior/oara este cea mai mare greseala pe care o poti face.

GEMENI

Cariera ta este in sfarsit pe drumul cel bun si visurile tale nu mai par atat de indepartate. O cina la lumina lumanarilor cu sotul/sotia tau/ta te va face sa te simti extrem de bine in aceasta seara. Si vei primi mai mult de atat, o noapte de neuitat.

RAC

Astazi vei observa cu atentie jocurile oamenilor din jurul tau. Dar, paranoia ta va lucra impotriva ta. Este posibil ca anumite persoane sa se foloseasca de asta pentru a te manipula si a influenta deciziile importanta. Astrele te sfatuiesc sa stai mai linistit/a si sa tragi concluzii numai dupa o analiza impartiala a situatiei.

LEU

Astazi iti vei demonstra abilitatile la locul de munca. La sfarsitul zilei, vei primi ajutor din partea unui coleg sau unui prieten pentru a-ti reduce volumul de munca. Vei trece cu usurinta peste zi daca reusesti sa faci niste compromisuri.

FECIOARĂ

Vei ajunge sa iti petrece intreaga zi la serviciu, facand planuri detaliate pentru viitor. In timp ce iei decizii importanta, tine-ti partenerul/a la curent. Ori de cate ori e nevoie, cere acordul familiei pentru a evita neintelegerile. Te vor surprinde sfaturile mature pe care le vei primi.

BALANȚĂ

Astazi vei dori sa scapi de monotonia vietii de zi cu zi si sa iei o pauza de la munca. Vei pleca undeva, nu foarte departe, dar intr-un loc unde sigur te vei putea relaxa si iti vei putea reincarca bateriile. Vei gasi satisfactie si fericire.

SCORPION

Astazi te vei bucura de succesul afacerilor tale. Concentreaza-te in continuare asupra tintei tale si vei gasi multe oportunitati in ceea ce priveste cariera. Uneori, este in regula sa-ti rasfeti partenerul/a cu cadouri pretioase.

SĂGETĂTOR

In cazul tau, progresul se va dubla astazi. Vei indeplini toate sarcinile pe care ti le asumi. De asemenea, vei recunoaste ajutorul tuturor oamenilor care au contribuit la povestea ta de succes.

CAPRICORN

Astazi poti fi laudat/a la locul de munca, dar nu trebuie sa ti se urce la cap. Ramai cu picioarele pe pamant si contiinua sa iti faci treaba cat poti tu de bine. Talentul tau innascut de a-ti finaliza munca la timp iti va aduce respect si recompense.

VĂRSĂTOR

Este timpul sa te revolti putin in ceea ce priveste asa zisii tai prieteni. Nu trebuie sa fii intotdeauna bun/a, fa ceva ce nu ai mai facut pana acum si incalca cateva reguli. Priveste cum devii brusc mai ferm/a si cum nu vei mai accepta sa se profite de tine.

PEȘTI

Vei fi ocupat/a sa te ocupi de conflicte minore pe tot parcursul zilei. Vei avea nevoie de timp pentru a iesi din aceste conflicte chiar si dupa ce au fost rezolvate. Trebuie sa te mentii intr-o stare de dispozitie optimista pentru a face progrese la locul de munca.