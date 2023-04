Odata cu Luna Noua in Berbecul de foc, primul semn al zodiacului, energia Phoenix ne inspira sa ne reinventam. Luna aluneca in Taurul axat pe confort, iar obstacolele ne pot impinge inapoi in zonele noastre de confort.

Soarele radiant urmeaza exemplul, intrand in Taur, cerandu-ne sa incetinim si sa facem un plan inainte de a sari cu capul inainte, scrie Sfatul Părintilor.

Horoscop zilnic BERBEC

Daca ai dat dovada de indecizie in trecut, probabil ca asta a dus la crearea unui haos si toate aceste aspecte trebuie acum rezolvate. Aspecte de familie sau cele care au legatura cu zona imobiliara pot iesi la lumina acum si vei avea corespondente si dialoguri pe aceste teme. Aspecte vechi si nerezolvate iti pot cere atentia si stii bine ca nu poti merge mai departe pana cand nu inchizi aceste vechi capitole.

Horoscopul zilei TAUR

Fii atent azi ca risti sa ai tendinta de a fi excesiv de critic pe sine azi. Multe din ingrijorarile tale nu sunt reale ci doar imaginatii ale unei minti active si tu simti asta deja. Totusi, esti prins periodic in bucle de ingrijorare. Singurul mod de a gestiona cu asta este sa iti comunici fricile catre cineva care este aproape de tine si te va sustine oricum. Ai nevoie de o a doua opinie in legatura cu seriozitatea problemelor inainte sa le consideri a fi chiar probleme.

Horoscop azi GEMENI

Astazi, egoul tau te poate bloca sa si actionezi si sa si gandesti in acelasi timp. Din acest motiv risti sa nu poti privi in ochi o persoana de autoritate. Fie ca este bine sau nu, iata un gand pe care il ai de purtat cu tine. Esti sfatuit sa dai dovada de tact si diplomatie pentru ca nu iti poti permite sa deteriorezi relatia cu aceasta persoana doar pentru ca ai emotii negative.

Horoscop zilnic RAC

Astazi vei fi intr-o stare de dispozitie foarte placuta si usoara. Niciun subiect nu are putere sa iti strice aceasta stare si abordezi orice situatie cu un zambet pe chip. Poti juca si rolul unui mediator eficient in orice disputa. Raspandesti veselie si bunavointa si vei fi sufletul oricarei reuniuni sau petreceri la care poti participa pe seara.

Horoscopul zilei LEU

Astazi vei fi plin de dorinta de a face ceva pentru a-i impresiona pe altii. Vei fi in stare sa urmezi actiuni puternice si hotarate iar simtul tau de a simti momentul este implacabil acum. Vei fi in stare sa iti cureti vechi obligatii sau datorii si chiar sa ajuti pe cineva apropiat, gratie mintii tale agere si gandirii rapide.

Horoscopul zilei FECIOARA

Aceasta zi poate fi una semnificativa si speciala pentru tine. O noua constientizare iti poate veni sau punctul tau de vedere va fi influentat de o alta persoana care poate fi un strain. Ceea ce inveti si intelegi despre tine poate juca un rol cheie in a-ti modela viata viitoare si felul tau de a gestiona un aspect presant din viata ta care te preocupa acum.

Horoscop zilei BALANTA

Este cel mai bun moment sa tai uscaturile din copacii vietii tale. Ai tinut la ceva ce nu iti mai face placere, poate din obligatie, poate din neajutorare sau lipsa de putere. Daca ti-a fost greu sa iesi dintr-o situatie, azi vei fi in stare sa gasesti in tine curajul interior de a face acel pas. Vei fi ajutat in acest sens si de un eveniment.

Horoscopul zilei SCORPION

Este vital sa iti pui acum toata baza pe mintea ta logica in loc de instinct, mai ales in situatiile in care ai de-a face cu cineva care iti este aproape si poate complota impotriva ta. Nu ar trebui sa eziti sa treci la actiuni decisive de indata ce intelegi clar ce iti spune mintea sa faci, bazandu-te pe date concrete.

Horoscopul zilei SAGETATOR

Daca oamenii esueaza in a te intelege, nu pierde timp si energie sa iti tot explici fiecare miscare acestora. Oricum nu vor fi de acord niciodata si oricum nu ar trebui sa iti pese. Vei fi prea ocupat cu tot ce ai de facut mai ales ca te asteapta unele schimbari benefice. Fii flexibil si adaptabil spre a integra tot ce vine spre tine, fara sa pierzi timpul cu ce / cu cine nu conteaza.

Horoscopul zilei CAPRICORN

Te vei simti mai dedicat astazi si dornic sa termini tot felul de lucruri pe care le-ai acumulat de facut. De indata ce clarifici totul, vei avea un sentiment de implinire si asta va fi observat de oamenii care conteaza pentru tine. Rezultatul este ca primesti mai multa apreciere acasa si la locul de munca. Cui nu i-ar placea sa fie in locul tau ?

Horoscopul zilei VARSATOR

Se prea poate ca azi sa fii intr-o stare mentala destul de serioasa. Te preocupa aspectele practice ale vietii care iti solicita toata atentia. Dar esti plin de credinta si optimism si pregatit sa iti asumi sanse la cele mai profunde nivele emotionale. Cineva apropiat tie si-ar putea exprima unele preocupari legate de telurile si visele tale. Daca ai miza, fa-ti timp si explica-i situatia ca sa te inteleaga mai bine si sa te sprijine cu increderea sa.

Horoscopul zilei PESTI

Se pare ca astazi este o zi plina de contemplari pentru tine. Poti simti nevoia sa te desprinzi putin de casa sau de locul de munca pentru a fi cu tine si cu concluziile tale extrase in perioada Mercur retrograd, ca sa stii spre ce directii noi sa te indrepti. Poti primi un ajutor valoros printr-o informatie de la cineva ce iti doreste binele in taina.