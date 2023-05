Ieri, 2 mai 2023, ora 07:45, polițiștii Biroului Rutier, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Vaslui, au depistat și oprit un autoturism înmatriculat în județul Iași, condus de către un bărbat de 43 de ani, din comuna Cozmești, județul Iași.

Întrucât șoferul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0.52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii vasluieni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării activității infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.

Sursa: Realitatea de Vaslui