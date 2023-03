Ana Morodan a fost surprinsă în timp ce era oprită de poliție pentru prima oară, în Piața Charles de Gaulle, după ce a făcut accident. În imagini se vede cum vedeta este dusă de braț de polițiști la autospecială, iar mașina vedetei încurcă circulația în sensul giratoriu.

„Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri”

Ea a negat că ar fi condus băută sau sub influența drogurilor, susținând că „singura greșeală” a fost că a condus cu permisul suspendat.

„Într-adevăr, am făcut o greşeală şi am condus fără carnet. Eu nu am consumat şi nu folosesc niciodată droguri. Am o reţetă de la medic, care conţine benzotamină”, a spus Ana Morodan.

Ea a spus că luase medicamente pentru somn pentru că are insomnii.