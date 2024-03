Legea care interzice vânzarea de țigări electronice minorilor a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis, miercuri.

Ieri, presedintele a promulgat legea care interzice vanzarea tigaretelor electronice catre minori. Suplimentar, legea interzice utilizarea vapatului sau utilizarea produselor din tutun incalzit in SCOLI.

Toate produsele cu tutun si cu nicotina existente pe piata din Romania au fost definite si interzise vanzarii catre MINORI.

Totodata, in premiera, legea defineste SACULETII cu NICOTINA precum si interzicerea vanzarii acestora catre minori.

Dupa cum gresit a fost interpretat, utilizarea tutunului incalzit si a vapatului NU sunt interzise in HoReCa.

Actul normativ NU interzice vapatul si utilizarea tutunului incalzit la INTERIOR!

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 martie 2024, următoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 70/26.02.2024);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun (PL-x 765/11.12.2023);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2023 pentru completarea art. 21 din Legea nr. 156/2023 privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie (PL-x 6/07.02.2024);

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 445/26.06.2023);

Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea premiului național „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite în combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură (PL-x 531/20.09.2023);

Decret privind acreditarea doamnei Gențiana Șerbu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Kenya și reprezentantul României pe lângă UNON, UNEP și UN-HABITAT, și în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Burundi, Republica Uganda și Republica Rwanda, cu reședința la Nairobi.

Sursa: Realitatea Din PNL